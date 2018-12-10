Facebook запретил публиковать любую информацию сексуального характера

В соцсети теперь запрещены любые сексуальные домогательства и фотографии обнаженных частей тела
Соцсеть Facebook меняет свою политику и усиливает модерацию контента, содержащего сексуальный характер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление команды Facebook.
В частности, команда отмечает, что в разделе 8 Стандартов сообщества соцсети предусмотрено, что люди могут использовать Facebook для обсуждения вопроса сексуального насилия или эксплуатации и привлечения внимания к этой проблеме.
"Мы понимаем важность этой проблемы и хотим позволить такие обсуждения. Однако мы не терпим контент, который поощряет и координирует сексуальные встречи между взрослыми или способствует им. Мы также ограничиваем лексику откровенно сексуального характера, которая может привести к домогательствам. Поскольку некоторые аудитории в нашем мировом сообществе могут быть чувствительными к такого типа контенту, это может помешать людям общаться со своими друзьями и сообществом", - говорится в заявлении.
Согласно изменениям, теперь в соцсети запрещено:
Сексуальными домогательствами в соцсети могут расценить заявления, в которых есть упоминания о половом акте, если присутствует по крайней мере один из этих элементов:
Также в Facebook запрещено публиковать все, что касается координации сексуальной активности или подбора персонал для нее, в частности:
Также запрещается лексика откровенного сексуального характера, подробно описывающая состояние сексуального возбуждения или половой акт.
Напомним, недавно заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис компании Facebook об утечке данных 257 тысяч пользователей, среди которых много украинских граждан.