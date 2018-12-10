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Facebook запретил публиковать любую информацию сексуального характера

Новости » Телеком & IT    10.12.2018 - 13:06
Facebook запретил публиковать любую информацию сексуального характера
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

В соцсети теперь запрещены любые сексуальные домогательства и фотографии обнаженных частей тела

Соцсеть Facebook меняет свою политику и усиливает модерацию контента, содержащего сексуальный характер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление команды Facebook.

В частности, команда отмечает, что в разделе 8 Стандартов сообщества соцсети предусмотрено, что люди могут использовать Facebook для обсуждения вопроса сексуального насилия или эксплуатации и привлечения внимания к этой проблеме.

"Мы понимаем важность этой проблемы и хотим позволить такие обсуждения. Однако мы не терпим контент, который поощряет и координирует сексуальные встречи между взрослыми или способствует им. Мы также ограничиваем лексику откровенно сексуального характера, которая может привести к домогательствам. Поскольку некоторые аудитории в нашем мировом сообществе могут быть чувствительными к такого типа контенту, это может помешать людям общаться со своими друзьями и сообществом", - говорится в заявлении.

Согласно изменениям, теперь в соцсети запрещено:

  • подбирать персонал для сексуальных услуг, например для порнографической активности, эротических танцев или массажа;
  • использовать откровенные сексуальные домогательства, которые можно определить как предложение или просьбу о сексе или поиска сексуальных партнеров, секс-чатов или бесед, а также изображений обнаженного тела.

Сексуальными домогательствами в соцсети могут расценить заявления, в которых есть упоминания о половом акте, если присутствует по крайней мере один из этих элементов:

  • неявные непристойные заявления вроде "надеюсь хорошо провести время сегодня ночью";
  • лексика сексуального характера;
  • сексуальные намеки - упоминания о сексуальных ролях, позициях и фетише;
  • изображения, нарисованные вручную, цифровые или реальное искусство, на которых показано откровенную сексуальную активность или людей в непристойных позах;
  • предложения по иной активности для взрослых, например коммерческой порнографии или партнеров, которые разделяют интересы к сексуальным фетишам;
  • явная сексуальная лексика, а также упоминание о состоянии полового возбуждения или половом акте.

Также в Facebook запрещено публиковать все, что касается координации сексуальной активности или подбора персонал для нее, в частности:

  • порнография, стрип-шоу в клубах, сексуальные постановки вживую, эротические танцы;
  • сексуальный, эротический или тантрический массажи;
  • явные сексуальные домогательства - предложение или просьба о сексе и сексуальном партнерстве; секс-чаты; изображений обнаженного тела (грудь, ягодицы).

Также запрещается лексика откровенного сексуального характера, подробно описывающая состояние сексуального возбуждения или половой акт.

Напомним, недавно заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис компании Facebook об утечке данных 257 тысяч пользователей, среди которых много украинских граждан.

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