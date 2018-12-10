Facebook заборонив публікувати будь-яку інформацію сексуального характеру

У соцмережі тепер заборонені будь-які сексуальні домагання та світлини оголених частин тіла
Соцмережа Facebook змінює свою політику та посилює модерацію контенту, що містить сексуальний характер. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву команди Facebook.
Зокрема, команда зазначає, що у розділі 8 Стандартів спільноти соцмережі передбачено, що люди можуть використовувати Facebook для обговорення питання сексуального насильства чи експлуатації та привернення уваги до нього.
"Ми розуміємо важливість цієї проблеми та хочемо дозволити такі обговорення. Однак ми не терпимо вміст, який заохочує та координує сексуальні зустрічі між дорослими або сприяє їм. Ми також обмежуємо лексику відверто сексуального характеру, яка може призвести до домагань. Оскільки деякі аудиторії в нашій світовій спільноті можуть бути чутливими до такого типу вмісту, це може перешкоджати людям спілкуватися зі своїми друзями та ширшою спільнотою", - йдеться у заяві.
Згідно зі змінами, тепер у соцмережі заборонено:
Сексуальними домаганнями у соцмережі можуть розцінити заяви, у яких є згадки про статевий акт, якщо наявний принаймні один із цих елементів:
Також у Facebook заборонено публікувати все, що стосується координації сексуальної активності чи підбору персонал для неї, зокрема:
Також заборонена лексика відвертого сексуального характеру, що детально описує стан сексуального збудження чи статевий акт.
Нагадаємо, нещодавно заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін направив запит в офіс компанії Facebook щодо витоку даних 257 тисяч користувачів, серед яких чимало українських громадян.