Facebook заборонив публікувати будь-яку інформацію сексуального характеру

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

У соцмережі тепер заборонені будь-які сексуальні домагання та світлини оголених частин тіла

Соцмережа Facebook змінює свою політику та посилює модерацію контенту, що містить сексуальний характер. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву команди Facebook.

Зокрема, команда зазначає, що у розділі 8 Стандартів спільноти соцмережі передбачено, що люди можуть використовувати Facebook для обговорення питання сексуального насильства чи експлуатації та привернення уваги до нього.

"Ми розуміємо важливість цієї проблеми та хочемо дозволити такі обговорення. Однак ми не терпимо вміст, який заохочує та координує сексуальні зустрічі між дорослими або сприяє їм. Ми також обмежуємо лексику відверто сексуального характеру, яка може призвести до домагань. Оскільки деякі аудиторії в нашій світовій спільноті можуть бути чутливими до такого типу вмісту, це може перешкоджати людям спілкуватися зі своїми друзями та ширшою спільнотою", - йдеться у заяві.

Згідно зі змінами, тепер у соцмережі заборонено:

підбирати персонал для сексуальних послуг, як-от для порнографічної активності, еротичних танців або масажу;

використовувати відверті сексуальні домагання, які можна визначити як пропозицію чи прохання щодо сексу або пошуку сексуальних партнерів, секс-чатів або бесід, а також зображень оголеного тіла.

Сексуальними домаганнями у соцмережі можуть розцінити заяви, у яких є згадки про статевий акт, якщо наявний принаймні один із цих елементів:

неявні непристойні заяви штибу "сподіваюся добре провести час сьогодні вночі";

лексика сексуального характеру;

сексуальні натяки - згадки про сексуальні ролі, позиції та фетиші;

зображення, намальовані вручну, цифрові чи реальне мистецтво, на яких показано відверту сексуальну активність чи осіб у непристойних позах;

пропозиції щодо іншої активності для дорослих, наприклад комерційної порнографії або партнерів, які поділяють інтереси до сексуальних фетишів;

явна сексуальна лексика, а також згадування про стан статевого збудження чи статевий акт.

Також у Facebook заборонено публікувати все, що стосується координації сексуальної активності чи підбору персонал для неї, зокрема:

порнографія, стрип-шоу в клубах, сексуальні постановки наживо, еротичні танці;

сексуальний, еротичний або тантричний масажі;

явні сексуальні домагання - пропозиція або прохання щодо сексу та сексуальному партнерстві; секс-чати; зображення оголеного тіла (груди, сідниці).

Також заборонена лексика відвертого сексуального характеру, що детально описує стан сексуального збудження чи статевий акт.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін направив запит в офіс компанії Facebook щодо витоку даних 257 тисяч користувачів, серед яких чимало українських громадян.