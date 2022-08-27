UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Facebook заключил мировое соглашение по иску о сливе данных

Фото: Facebook заключил мировое соглашение по делу о сливе данных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Meta предварительно достигла мирового соглашения по иску о незаконной передаче данных пользователей Facebook исследовательской фирме Cambridge Analytica. Подробности соглашения пока не раскрываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, стороны достигли соглашения и попросили суд дать 60 дней на то, чтобы доработать документ и представить его суду.

Пользователи Facebook подали иск к компании в 2018 году. Выяснилось, что британская Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом экс-президента США Дональда Трампа, получила доступ к данным 87 млн пользователей платформы.

В 2019 году власти США назначили Facebook рекордный штраф в размере 5 млрд долларов. В октябре прошлого года прокуратура округа Колумбия привлекла Марка Цукерберга в качестве ответчика по делу об этой утечке данных.

Ранее мы писали, что браузер, встроенный в мобильные приложения Facebook и Instagram, способен отслеживать активность пользователя на страницах благодаря встроенному коду JavaScript.

Также сообщалось, что Facebook впервые в истории фиксирует падение своих доходов. Аналитики связывают это с глобальным замедлением экономики и отдельной опцией от Apple.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
FacebookМарк Цукерберг