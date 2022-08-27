RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Facebook уклав мирову угоду за позовом про злив даних

Фото: Facebook уклав мирову угоду у справі про злив даних (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Meta попередньо досягла мирової угоди за позовом про незаконну передачу даних користувачів Facebook дослідницькій фірмі Cambridge Analytica. Подробиці угоди поки не розкриваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, сторони досягли угоди і попросили суд дати 60 днів на те, щоб доопрацювати документ і представити його суду.

Користувачі Facebook подали позов до компанії в 2018 році. З'ясувалося, що британська Cambridge Analytica, пов'язана з передвиборчим штабом екс-президента США Дональда Трампа, отримала доступ до даних 87 млн користувачів платформи.

У 2019 році влада США призначила Facebook рекордний штраф у розмірі 5 млрд доларів. У жовтні минулого року прокуратура округу Колумбія залучила Марка Цукерберга в якості відповідача у справі про цей витік даних.

Раніше ми писали, що браузер, вбудований в мобільні додатки Facebook і Instagram, здатний відстежувати активність користувача на сторінках завдяки вбудованому коду JavaScript.

Також повідомлялося, що Facebook вперше в історії фіксує падіння своїх доходів. Аналітики пов'язують це з глобальним уповільненням економіки і окремою опцією від Apple.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
FacebookМарк Цукерберг