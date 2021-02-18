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Facebook заблокує новини для австралійських користувачів

Новость на русском → Австралія, Четвер 18 лютого 2021 07:11
Facebook заблокує новини для австралійських користувачів Фото: Facebook (pexels)
Автор: Даша Харченко

Компанія Facebook заблокує можливість користувачам в Австралії переглядати та обмінюватися новинами. Так соцмережа відповіла на законопроєкт австралійської влади, який змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.

Про це повідомив керівник Facebook в Австралії та Новій Зеландії Вільям Істон.

За його словами, нове австралійське законодавство створює прецедент, коли уряд вирішує, скільки платить сторона, яка вже отримує вигоду від безкоштовної послуги.

"Запропонований закон принципово неправильно розуміє відносини між нашою платформою та авторами, які використовують її для обміну новинним вмістом. Це поставило нас перед суворим вибором: спробувати дотримуватись закону, який ігнорує реалії цих відносин, або не дозволяти новини на нашій платформі в Австралії. З важким серцем ми обираємо останнє", - сказав він.

Нагадаємо, американська компанія Google запустила новинний сервіс в Австралії. На першому етапі проект News Showcase стартував з сімома виданнями, загалом угода охоплює поки 25 ЗМІ.

Перед цим Google пригрозив Австралії видаленням свого пошукача в країні.

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