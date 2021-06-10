Facebook может выпустить свои первые умные часы летом 2022 года

Сообщается, что компания пока официально не подтвердила разработку смарт-часов, но осведомленные источники подчеркивают, что их выход запланирован на лето 2022 года. Устройство будет иметь отсоединяемый дисплей с двумя камерами. Предполагается, что его можно будет использовать для съемки фото и видео для последующей рассылки через набор приложений Facebook, включая Instagram.

Камера на передней панели будет предназначена для видеозвонков, а заднюю можно будет использовать для съемки видео после отсоединения дисплейного модуля от корпуса. Также сообщается, что Facebook намерен мотивировать владельцев часов использовать их так, как сейчас используются смартфоны.