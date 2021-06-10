Facebook може випустити свій перший розумний годинник влітку 2022 року

Американська компанія Facebook планує випустити свій перший розумний годинник влітку 2022 року. Гаджет отримає екран з двома камерами, що зможе від'єднуватися від корпусу.
Про це пише профільний ресурс The Verge.
Повідомляється, що компанія поки офіційно не підтвердила розробку смарт-годинника, але обізнані джерела підкреслюють, що вихід заплановано на літо 2022 року. Пристрій буде мати від'єднуваний дисплей з двома камерами. Як передбачається, він може бути використаний для зйомки фотографій та відео для подальшої розсилки через набір додатків Facebook, включаючи Instagram.
Камера на передній панелі буде призначена для відеодзвінків, а задню можна буде використовувати для зйомки відео після від'єднання дисплейного модуля від корпусу. Також повідомляється, що Facebook має намір мотивувати власників годинників використовувати їх так, як зараз використовуються смартфони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook.
Також стало відомо, що Facebook скоротив термін блокування акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа до двох років.