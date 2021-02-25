Facebook вложит миллиард долларов в новостную журналистику после скандала в Австралии

Американская корпорация Facebook Inc. инвестирует минимум 1 млрд долларов в предстоящие три года в поддержку новостной журналистики. Такое заявление Ника Клегга - вице-президента компании по глобальным вопросам - обнародовано в среду, 24 февраля.
Оно последовало за серьезным конфликтом корпорации с властями и медиакомпаниями Австралии, передает DW.
Пользователи в этой стране 17 февраля были лишены возможности делиться новостями в этой соцсети из-за готовящегося закона. Согласно ему Facebook, Google и другим интернет-платформам хотели предписать платить издательским домам за распространение их контента.
Таким образом власти Австралии собирались перенаправить часть доходов интернет-гигантов от рекламы традиционным СМИ. Facebook Inc. ответила на это блокировкой, в результате которой СМИ и жители Австралии оказались не в состоянии публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости в соцсети.
В своем заявлении Ник Клегг, комментируя произошедшее, заверил, что "Facebook готов активно сотрудничать с издателями новостей".
"Мы полностью признаем, что качественная журналистика лежит в основе того, как работают открытые общества - речь идет об информировании граждан, расширении их прав и возможностей, а также о привлечении к ответственности сильных мира сего", - сказал он.
В то же время он заметил, что корпорация не просит у медиакорпораций "контент, за который ее попросили заплатить потенциально непомерную цену".
Клегг также добавил, что существует подход, альтернативный тому, что предлагают австралийские власти. Так, по его словам, в январе Facebook Inc. объявила о сделках с The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, а также с рядом других местных и региональных издательских домов.
Им будут платить за контент, размещаемый в приложении Facebook News, предназначенном для пользователей в Великобритании. Там можно найти информационный контент, подобранный в соответствии с интересами тех, кто пользуется этим приложением. Аналогичные сделки были заключены с издательскими домами в США, ведутся также переговоры с представителями в Германии и Франции, добавил Клегг.
Напомним, ранее стало известно, что Facebook заблокировал пользователям возможность в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.
После этого премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Однако он подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.