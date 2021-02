Facebook вкладе мільярд доларів у новинну журналістику після скандалу в Австралії

Користувачі в цій країні 17 лютого були позбавлені можливості ділитися новинами в цій соцмережі через підготовку закону. Згідно з ним Facebook, Google та інших інтернет-платформ хотіли примусити платити видавничим будинкам за поширення їхнього вмісту.

Таким чином влада Австралії збиралися перенаправити частину доходів інтернет-гігантів від реклами традиційним ЗМІ. Facebook Inc. відповіла на це блокуванням, унаслідок якої ЗМІ та жителі Австралії виявилися не в змозі публікувати посилання на новини, а також переглядати місцеві та міжнародні новини у соцмережі.

У своїй заяві Нік Клегг, коментуючи подію, запевнив, що "Facebook готовий активно співпрацювати з видавцями новин".

"Ми повністю визнаємо, що якісна журналістика лежить в основі того, як працюють відкриті суспільства - мова йде про інформування громадян, розширення їхніх прав та можливостей, а також про притягнення до відповідальності сильних світу цього", - сказав він.

Водночас він зауважив, що корпорація не просить у медіакорпорацій "контент, за який її попросили заплатити потенційно непомірну ціну".

Клегг також додав, що існує підхід, альтернативний тому, що пропонує австралійська влада. Так, за його словами, в січні Facebook Inc. оголосила про операції з The Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, а також з низкою інших місцевих і регіональних видавничих будинків.

Їм будуть платити за контент, що розміщується в додатку Facebook News, призначеному для користувачів у Великобританії. Там можна знайти інформаційний контент, підібраний відповідно до інтересів тих, хто користується цим додатком. Аналогічні угоди були укладені з видавничими будинками в США, ведуться також переговори з представниками в Німеччині та Франції, додав Клегг.