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Facebook видалив пост Корбана про відповідь на масований ракетний обстріл України

Фото: Геннадій Корбан (скрін з YouTube)
Автор: Ілона Свиридова

Facebook видалив публікацію Геннадія Корбана, який містить пропозицію для України домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів по антивоєнній коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст.

Про це повідомляє Styler.

У пості пропонувалося використовувати тактику стримувань та противаг для зупинення терористичних планів Путіну.

Пост був порахований таким, що порушує політику Facebook.

Нагадуємо, що власник Facebook компанія Meta заборонена у Росії як екстремістська організація.

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Російська ФедераціяFacebookГенадій Корбан