Facebook видалив пост Корбана про відповідь на масований ракетний обстріл України

Facebook видалив публікацію Геннадія Корбана, який містить пропозицію для України домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів по антивоєнній коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст.
Про це повідомляє Styler.
У пості пропонувалося використовувати тактику стримувань та противаг для зупинення терористичних планів Путіну.
Пост був порахований таким, що порушує політику Facebook.
Нагадуємо, що власник Facebook компанія Meta заборонена у Росії як екстремістська організація.