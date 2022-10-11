Facebook удалил пост Корбана об ответе на массированный ракетный обстрел Украины

Facebook удалил публикацию Геннадия Корбана, который содержит предложение для Украины добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов.
Об этом сообщает Styler.
В посте предлагалось использовать тактику сдерживаний и противовесов для остановки террористических планов Путину.
Пост был сочтен нарушающим политику Facebook.
Напомним, что владелец Facebook компания Meta запрещена в России как экстремистская организация.