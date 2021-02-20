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Facebook вернулся к переговорам с правительством Австралии

Автор: Андрей Козловский

Корпорация Facebook, которая недавно ввела ограничения для австралийских пользователей в своей социальной сети, вернулась к переговорам с правительством Австралии. Премьер-министр страны Скотт Моррисон поприветствовал такое решение.

Об этом сообщает The Hill.

"Моя задача заключается в том, чтобы обеспечить продолжение дискуссии (между правительством Австралии и Facebook,- ред.),чтобы мы смогли привести их к успешному завершению. Я рад, что Facebook решила, судя по всему, снова подружиться с нами и восстановить разговор", - сказал глава австралийского правительства.

Также Моррисон отметил, что принял извинения вице-президента Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймона Милнера, принесенные после того, как сотни страниц государственных и общественных организаций Австралии оказались заблокированы. Милнер отметил, что компания "сожалеет об ошибках", допущенных при отключении функции публикации, просмотра и распространения новостей

Напомним, ранее стало известно, что Facebook заблокировал пользователям возможность в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

После этого Скотт Моррисон заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Однако он подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.

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