Facebook повернувся до переговорів з урядом Австралії

Корпорація Facebook, яка нещодавно запровадила обмеження для австралійських користувачів у своїй соціальній мережі, повернулася до переговорів з урядом Австралії. Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон привітав таке рішення.

"Моє завдання полягає в тому, щоб забезпечити продовження дискусії (між урядом Австралії та Facebook,- ред.), щоб ми зуміли привести їх до успішного завершення. Я радий, що Facebook вирішила, судячи з усього, знову подружитися з нами і відновити розмову", - сказав голова австралійського уряду.

Також Моррісон зазначив, що прийняв вибачення віце-президента Facebook в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Саймона Мілнера, принесені після того, як сотні сторінок державних і громадських організацій Австралії виявилися заблоковані. Мілнер зазначив, що компанія "шкодує про помилки", допущені при відключенні функції публікації, перегляду і поширення новин.