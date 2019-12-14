Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации

Социальная сеть Facebook в первой половине следующего года запустит в Украине фактчекинговую программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".

Как отмечается, Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.

По словам менеджера из публичной политики относительно Украины в Facebook Екатерины Крук, проверку информации компания доверяет другим организациям из-за того, что не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно.

"У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписанный контракт и, соответственно, мы готовимся на 2020 год, чтобы запустить эту программу в Украине", - заявила она.

Facebook визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

"Мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылку на статью, которая развенчивает некий миф", - отметила Крук.

Напомним, 30 ноября корпорация Facebook впервые разместила под постом одного из пользователей сообщение о том, что в тексте содержится дезинформация.

Кроме того, антимонопольные органы Европейского союза проверят, как американские интернет-гиганты Google и Facebook собирают и используют данные. ЕС изучат, как Facebook и Google собирают и монетизируют свои данные, а также проведут проверку онлайн-рынке Facebook.