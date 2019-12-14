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Facebook запустить в Україні програму протидії дезінформації

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 21:16
Facebook запустить в Україні програму протидії дезінформації
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Facebook має 46 глобальних партнерів, які займаються перевіркою інформації

Соціальна мережа Facebook в першій половині наступного року запустить в Україні фактчекинговую програму і буде позначати маніпуляції в стрічці новин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Детектор медіа".

Як наголошується, Facebook має 46 глобальних партнерів, які займаються перевіркою інформації, але партнерів в Україні поки немає.

За словами менеджера з публічної політики щодо України у Facebook Катерини Крук, перевірку інформації компанія довіряє іншим організаціям з-за того, що не має технічної можливості набрати штат експертів, щоб робити це самостійно.

"У нас є потенційна співпраця, але ще не підписаний контракт і, відповідно, ми готуємося на 2020 рік, щоб запустити цю програму в Україні", - заявила вона.

Facebook візуально буде виділяти у стрічці інформацію, яка має ознаки маніпуляцій.

"Ми відповідним чином будемо графічно виділяти її і попереджати людей, що вона може бути маніпулятивною, давати їм контекстну інформацію або посилання на статтю, яка розвінчує якийсь міф", - зазначила Крук.

Нагадаємо, 30 листопада корпорація Facebook вперше розмістила під постом одного з користувачів повідомлення про те, що в тексті міститься дезінформація.

Крім того, антимонопольні органи Європейського союзу перевірять, як американські інтернет-гіганти Google і Facebook збирають і використовують дані. ЄС вивчать, як Facebook і Google збирають і монетизують свої дані, а також проведуть перевірку онлайн-ринку Facebook.

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