Facebook видалив три мережі акаунтів з РФ, пов'язаних з фейками

Фото: Facebook (DPA)

Компанія Facebook видалила в своїх соціальних мережах три мережі акаунтів з Росії, пов'язаних з фейками. Сторінки порушили політику "стосовно іноземного або урядового втручання".

Про це повідомляється на сайті Facebook.

За даними компанії, всього було видалено 214 акаунтів, 35 сторінок, 18 груп у соціальній мережі Facebook і 34 аккаунта в Instagram.

Матеріали в даних облікових записів публікувалися російською, українською, англійською та арабською мовами, зазначено в повідомленні.

Зазначається, що діяльність мереж була спрямована в основному на Сирію і Україну, частково на Туреччину, Японію, Вірменію, Грузію, Білорусію, Молдавію, США і Великобританії.

У вівторок, 1 вересня, компанія Facebook оголосила про блокування мережі облікових записів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", також іменується "фабрикою тролів".

Нагадаємо, в липні президент США Дональд Трамп підтвердив, що його країна здійснила кібератаку на російське "Агентство інтернет-досліджень".