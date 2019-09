Facebook удалил более сотни украинских аккаунтов за распространение фейков

Компания Facebook остановила деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Facebook.

Сообщается, что во время этой операции Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись. Отметим, в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser.

"Администраторы страниц и владельцы аккаунтов обычно публикуют информацию о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических проблемах, включая украинские выборы, политических кандидатов и критику различных общественных деятелей", - сообщили в Facebook.

Как сообщили в компании, фейковые аккаунты использовались для того, чтобы управлять группами и страницами, а также с целью "повышения вовлеченности, распространения контента и привлечения людей на внеплатформенные сайты, позиционирующие себя как новостные издания".

"Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наша проверка показала связь этой деятельности с украинским PR-агентством Pragmatico", - отметили в компании.

В заявлении Facebook подчеркивается, что компания не хочет, чтобы ее сервисы "использовались для манипулирования людьми".

Фото: образец содержания, размещенного на некоторых из этих страниц (newsroom.fb.com)

Напомним, в Америке двухпартийная группа палаты представителей США через суд запросила внутренние электронные письма и другие записи компаний Amazon, Facebook Inc, Apple Inc и Google Alphabet Inc в рамках антимонопольного расследования. Сообщается, что группа законодателей ищет доказательства антиконкурентного поведения компаний.

Как сообщало РБК-Украина, более 30 генеральных прокуроров штатов США планируют начать расследование в отношении Google в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства.