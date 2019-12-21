Facebook удалил поддельные аккаунты с трех стран

Компания Facebook удалила две не связанные между собой сети учетных записей из-за подозрения в недостоверности. Аккаунты были зарегистрированы в трех странах, говорится в пресс-релизе компании Facebook.

Речь идет о Грузии, Вьетнаме и США. Отмечается, что страницы и группы были созданы для участия во вмешательстве иностранных правительств и других органов власти.

Первая операция началась в Грузии и была ориентирована на местную аудиторию. Второй был создан во Вьетнаме и США и был ориентирован в основном на США, а некоторые на Вьетнам, а также на испанскую и китайскую аудиторию по всему миру.

"Мы постоянно работаем над обнаружением и прекращением этого вида деятельности, потому что не хотим, чтобы наши услуги использовались для манипулирования людьми", - говорится в заявлении компании.

Facebook заявляет, что их расследование связало эту деятельность с Panda, рекламным агентством в Грузии, и правительством, руководимым Грузинской мечтой.

Всего Facebook удалил 39 учетных записей, 344 страниц, 13 групп и 22 учетных записей Instagram в рамках внутренней сети, созданной в стране Грузия. Люди, которые занимались этим делом, использовали поддельные учетные записи - некоторые из которых ранее были отключены нашими автоматизированными системами - для повышения вовлеченности в их содержание и управления страницами.

Администраторы страницы и владельцы аккаунтов, как правило, размещают сообщения о внутренних новостях и политических проблемах, таких как выборы, политика правительства, государственные чиновники, критика оппозиции и местных организаций активистов.

Напомним, ранее в компании заявляли, что социальная сеть Facebook в первой половине следующего года запустит в Украине фактчекинговую программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей.