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Facebook удалил миллионы постов о COVID-19

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 20:37
Facebook удалил миллионы постов о COVID-19
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Facebook с 1 марта удалил 2,5 миллиона постов

Facebook удалил миллионы постов про коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Facebook с 1 марта удалил 2,5 миллиона постов, где речь шла о продаже масок, дезинфицирующих средствах и тестах COVID-19, для того, чтобы помешать продавать контрафактную продукцию.

"В период с октября 2019 года по март 2020 года около 90% удаленного контента Facebook было обнаружено программным обеспечением, а не отчетами пользователей, - говорится в сообщении.

Напомним, главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, осенью или зимой возможно будет вторая волна заболеваемости COVID-19. Также Фаучи подчеркнул, что реальное число умерших от коронавируса, скорее всего, выше, чем сообщает официальная статистика.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас в Соединенных Штатах Америки разрабатывается минимум 8 потенциальных вакцин от коронавируса.

Также сообщалось, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз до конца 2020 года.

Теги Новости Украины FacebookКоронавирус
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