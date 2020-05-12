Facebook видалив мільйони постів про COVID-19

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Facebook з 1 березня видалив 2,5 мільйона постів

Facebook видалив мільйони постів про коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Facebook з 1 березня видалив 2,5 мільйона постів, де йшлося про продаж масок, дезінфікуючих засобів та тестів COVID-19, задля того, щоб завадити продавати контрафактну продукцію.

"В період з жовтня 2019 року по березень 2020 року біля 90% віддаленого контенту Facebook було виявлено програмним забезпеченням, а не звітами користувачів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус. За його словами, восени або взимку можливо буде друга хвиля захворюваності COVID-19. Також Фаучі наголосив, що реальне число померлих від коронавірусу, швидше за все, вище, ніж повідомляє офіційна статистика.

Як повідомляло РБК-Україна, наразі у Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше 8 потенційних вакцин від коронавірусу.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйонах доз до кінця 2020 року.