Facebook удалил еще несколько подозрительных аккаунтов

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Администрация удалила еще 26 аккаунтов в Facebook и Instagram

Американская компания Facebook удалила еще 12 подозрительных страниц и аккаунтов в социальной сети, а также 14 учетных записей в Instagram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

Сообщается, что на данный момент за "скоординированное недобросовестное поведение" удалены 36 аккаунтов и шесть страниц в Facebook, а также 99 аккаунтов Instagram. По данным компании, все они были созданы в 2017 году, а около 1,25 млн человек были подписаны хотя бы на один из этих аккаунтов в Instagram. Большая часть контента заблокированных страниц была посвящена знаменитостям, а также правам женщин и ЛГБТ.

Facebook также указывает, что несколько дней назад сайт, который, предположительно, связан с российским агентством интернет-исследований, опубликовал список своих аккаунтов в Instagram. Большинство из них уже заблокированы.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook заблокировал более сотни аккаунтов перед выборами в США. Аккаунты были удалены за связь с иностранными государствами.

До этого Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов за призывы отказаться от голосования на промежуточных выборах в США.