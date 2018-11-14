Facebook видалив ще кілька підозрілих акаунтів

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Адміністрація видалила ще 26 акаунтів у Facebook і Instagram

Американська компанія Facebook видалила ще 12 підозрілих сторінок і акаунтів у соціальній мережі, а також 14 облікових записів в Instagram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

Повідомляється, що на даний момент за "скоординовану несумлінну поведінку" видалено 36 акаунтів і шість сторінок в Facebook, а також 99 акаунтів Instagram. За даними компанії, всі вони були створені в 2017 році, а близько 1,25 млн осіб були підписані хоча б на один з цих акаунтів в Instagram. Більша частина контенту заблокованих сторінок була присвячена знаменитостям, а також прав жінок та ЛГБТ.

Facebook також вказує, що кілька днів тому сайт, який, імовірно, пов'язаний з російським агентством інтернет-досліджень, опублікував список своїх акаунтів в Instagram. Більшість з них вже заблоковано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook заблокував більше сотні акаунтів перед виборами в США. Облікові записи були видалені за зв'язок з іноземними державами.

До цього Twitter видалив більше 10 тисяч акаунтів за заклики відмовитися від голосування на проміжних виборах в США.