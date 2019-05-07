Facebook удалил еще почти 100 аккаунтов с российской пропагандой

Администрация социальной сети Facebook удалила еще почти 100 групп и аккаунтов с российской пропагандой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Facebook.

Сообщается, что удалены 97 аккаунтов и групп, которые управлялись с территории России и были сфокусированы на распространении недостоверной информации об Украине. Администрация установила, что фальшивые учетные записи использовались для управления страницами и группами, распространения контента и повышения вовлеченности пользователей.

Всего Facebook удалил 62 аккаунта, 10 страниц и 25 групп, причем на некоторые аккаунты были подписаны десятки тысяч пользователей, а у одной из групп было 86 тысяч читателей.

Кроме того, был удален еще 21 аккаунт в Instagram, которые были частью сетевого вмешательства из России, нацеленного на Австрию, страны Балтики, Германию, Испанию, Украину и Британию.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook обновит свой дизайн и функционал.

До этого Facebook начал тестировать горизонтальный способ прокрутки ленты новостей. В компании объяснили, что потребуется больше времени на тестирование новой опции, прежде чем новинка появится в публичном доступе.