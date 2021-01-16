Facebook Трампа снова заработал после блокировки

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram заработали после блокировки. Как объяснял глава Facebook Марк Цукерберг, Трамп использует соцсети для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства.

7 января 2021 года аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы после беспорядков в Вашингтоне. Аккаунты были заблокированы на неопределенный срок. "Вчера мы удалили эти заявления, потому что считали, что их эффект - и, вероятно, их цель - спровоцировать дальнейшее насилие", - пояснил тогда Цукерберг.

Напомним также, что компания Facebook с 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США. Ограничения будут действовать до дня инаугурации Джо Байдена, 20 января.