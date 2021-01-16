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Facebook Трампа знову запрацював після блокування

Автор: Даша Харченко

Акаунти чинного президента США Дональда Трампа Facebook і Instagram запрацювали після блокування. Як пояснював глава Facebook Марк Цукерберг, Трамп використовують соцмережі для підбурювання до насильницького повстання проти демократично обраного уряду.

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7 січня 2021 року акаунти 45-го президента США Дональда Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані після заворушень у Вашингтоні. Акаунти були заблоковані на невизначений термін. "Вчора ми видалили ці заяви, тому що вважали, що їх ефект - і, ймовірно, їх мета - спровокувати подальше насильство", - пояснив тоді Цукерберг.

Нагадаємо також, що компанія Facebook з 15 січня почала блокувати створення будь-яких заходів у безпосередній близькості від Білого дому і Капітолію США. Обмеження діятимуть до дня інавгурації Джо Байдена, 20 січня.

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