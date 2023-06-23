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Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин: у чому причина

Фото: Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Meta закриє доступ до новин на своїх платформах Facebook та Instagram для всіх користувачів у Канаді, як тільки набуде чинності закон, який зобов'язує інтернет-гігантів платити видавцям новин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Закон було запропоновано після скарг канадських ЗМІ, які вимагали жорсткішого регулювання технологічних компаній, щоб вони не витісняли новинні компанії з ринку онлайн-реклами.

"Сьогодні ми підтверджуємо, що доступ до новин у Facebook та Instagram буде припинено для всіх користувачів у Канаді після набрання чинності Законом про онлайн-новини", - йдеться у заяві Meta.

Даніель Коффі, президент глобальної галузевої групи News Media Alliance, заявила, що після схвалення законопроекту в Сенаті канадському парламенту слід поаплодувати за те, що він протистоїть великим технологічним компаніям.

"Ми надихнуті визнанням необхідності забезпечення справедливої компенсації як у Канаді, так і за кордоном, і сподіваємося, що Сполучені Штати наслідуватимуть цей приклад", - додала Коффі.

Росіяни використовують Facebook у війні проти України

Так, ПВК "Вагнера" використовує Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників та навіть психологів для участі у бойових діях, зокрема, в Україні. За даними британської дослідницької групи Logically, оголошення ПВК "Вагнера" за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів.

Також раніше російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook. Мета кампанії - підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут і тим, що союзники залишать нас із ворогом напризволяще.

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