Facebook и Instagram в Канаде закроют пользователям доступ к новостям: в чем причина

Закон был предложен после жалоб канадских СМИ, которые требовали более жесткого регулирования технологических компаний, чтобы они не вытесняли новостные компании с рынка онлайн-рекламы.

"Сегодня мы подтверждаем, что доступ к новостям в Facebook и Instagram будет прекращен для всех пользователей в Канаде после вступления в силу Закона об онлайн-новостях", - говорится в заявлении Meta.

Даниэль Коффи, президент глобальной отраслевой группы News Media Alliance, заявила, что после одобрения законопроекта в Сенате канадскому парламенту следует поаплодировать за то, что он противостоит крупным технологическим компаниям.

"Мы воодушевлены признанием необходимости обеспечения справедливой компенсации как в Канаде, так и за рубежом, и надеемся, что Соединенные Штаты последуют этому примеру", - добавила Коффи.

Россияне используют Facebook в войне против Украины

Так, ЧВК "Вагнера" использует Facebook для вербовки медиков, операторов беспилотников и даже психологов для участия в боевых действиях, в частности, в Украине. Согласно данным британской исследовательской группы Logically, объявления ЧВК "Вагнера" за последние 10 месяцев набрали почти 120 тысяч просмотров.

Также ранее российская пропаганда запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook. Цель кампании - подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранным сражением за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы.