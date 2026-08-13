Facebook став персональним радником блогерів: що вміє новий інструмент

ШІ-асистент замість складних графіків

Вбудований ШІ-помічник розроблений для надання рекомендацій на основі стилю контенту, його ефективності, рівня залученості аудиторії та поставлених цілей.

Замість того, щоб самостійно аналізувати складні графіки та панелі управління, автори можуть ставити системі прямі запитання. Наприклад: "Коли мені краще публікувати пости?" або "Що люди обговорюють у моїх коментарях?".

Також передбачена можливість ставити уточнювальні запитання для глибшого аналізу.

Розумна робота з коментарями та щоденна рутина

Додаток Creator Studio отримав низку інноваційних інструментів для щоденної роботи. Серед них

ШІ-помічник для коментарів: система виділяє найважливіші відгуки та створює чернетки відповідей, копіюючи фірмовий стиль і тон автора. Перед публікацією креатор може відредагувати та остаточно затвердити запропонований текст.

Щоденні пріоритети: під час кожного запуску додатка користувач бачить стрічку головних завдань. Вона включає аналіз ефективності останнього допису, відстеження прогресу щодо поставлених цілей та перелік коментарів, які потребують негайної відповіді.

Наразі Creator Studio доступний для всіх авторів на iOS у Сполучених Штатах і Канаді.

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Розширення екосистеми

Запуск нового додатка є частиною масштабної стратегії Meta щодо розширення своїх продуктів. Останніми місяцями компанія випустила:

Forum - окремий додаток для груп Facebook, який працює за принципом Reddit.

окремий додаток для груп Facebook, який працює за принципом Reddit. Instants - додаток для обміну фотографіями, що зникають, із друзями в Instagram.

- додаток для обміну фотографіями, що зникають, із друзями в Instagram. Pocket - ігровий додаток.

ігровий додаток. StoryKit - ШІ-додаток, який автоматично генерує дитячі історії.

Конкуренція на ринку

Надаючи авторам доступ до Creator Studio, компанія Meta прагне зберегти їхню активність у Facebook та виграти конкуренцію за увагу креаторів у TikTok і YouTube.

Крім того, компанія намагається зменшити залежність блогерів від сторонніх інструментів на кшталт ChatGPT під час пошуку ідей для контенту.