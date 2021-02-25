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Facebook в срочном порядке запретил военным Мьянмы использовать свои платформы

Автор: Артур Родивилов

Компания Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои социальные сети Facebook и Instagram. 1 февраля военные провели госпереворот.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"События, происшедшие после переворота 1 февраля, включая смертоносное насилие, ускорили необходимость этого запрета", - подчеркнули в Facebook.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные действия против лидеров военного переворота..

Как известно, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы

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