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Facebook в терміновому порядку заборонив військовим М'янми використовувати свої платформи

Автор: Артур Родивилов

Компанія Facebook заборонила військовим М'янми використовувати свої соціальні мережі Facebook і Instagram. 1 лютого військові провели державний переворот.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

"Події, що відбулися після перевороту 1 лютого, включаючи смертоносне насильство, прискорили необхідність цієї заборони", - підкреслили в Facebook.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть зробити додаткові дії проти лідерів військового перевороту..

Як відомо, протести в М'янмі почалися після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони заарештували президента і ще низку членів керівництва М'янми

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