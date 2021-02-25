Facebook в терміновому порядку заборонив військовим М'янми використовувати свої платформи

Компанія Facebook заборонила військовим М'янми використовувати свої соціальні мережі Facebook і Instagram. 1 лютого військові провели державний переворот.
"Події, що відбулися після перевороту 1 лютого, включаючи смертоносне насильство, прискорили необхідність цієї заборони", - підкреслили в Facebook.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть зробити додаткові дії проти лідерів військового перевороту..
Як відомо, протести в М'янмі почалися після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони заарештували президента і ще низку членів керівництва М'янми