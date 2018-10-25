ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Facebook оштрафовали на 644 млн долларов из-за скандала с Cambridge Analytica

Новости » Телеком & IT    25.10.2018 - 12:03
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Facebook оштрафовали за слив личных данных пользователей

Британские власти оштрафовали Facebook на 644 млн долларов за поведение компании во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В частности, расследование Офиса комиссара информации (ICO) показало, что в период с 2007 по 2014 годы Facebook предоставлял личные данные разработчикам приложений без согласия пользователей. Также сообщается, что сумма штрафа оказалась наивысшей в момент выявления нарушения. Если бы скандал с Cambridge Analytica произошел после вступления в силу новых правил ЕС, штраф был бы намного выше.

Напомним, ранее сообщалось, что акционеры Facebook предлагают снять Марка Цукерберга с поста председателя правления. Предложение должно быть выдвинуто на голосование на ежегодной встрече акционеров компании в мае 2019 года. Цукерберга обвиняют в том, что он "плохо справился с несколькими скандалами".

Отметим, ранее СМИ сообщали, что бывшие сотрудники Cambridge Analytica после скандала с утечкой личных данных привлечены к подготовке президентской кампании Дональда Трампа в 2020 году.

 

Facebook изменил приложение Messenger Facebook нанял пиарщиком экс-зама британского премьера
Новости Украины Facebookштрафутечка данных
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь