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Facebook погодився виплатити штраф через скандал з Cambridge Analytica

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 13:03
Facebook погодився виплатити штраф через скандал з Cambridge Analytica
Ілюстративне фото (flickr.com bookcatalog)

Компанія виплатить 644 тис. доларів штрафу

Американська компанія Facebook погодилася виплатити штраф через скандал з консалтинговою компанією Cambridge Analytica, яка незаконно збирала дані британських користувачів соцмережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в британському Офісі комісара інформації (ICO), компанія Facebook погодилася виплатити 644 тис. доларів штрафу за порушення закону про захист даних через дії Cambridge Analytica. При цьому компанія Facebook не визнала своєї відповідальності.

Зі свого боку у Facebook заявили, що компанія задоволена тим, що було досягнуто врегулювання в скандалі, а також побажали зробити більше, щоб завершити розслідування претензій до діяльності Cambridge Analytica у 2015 році.

Нагадаємо, минулого року британська влада оштрафувала компанію Facebook на 644 млн доларів за поведінку під час скандалу з компанією Cambridge Analytica і витоком даних користувачів. Розслідування ICO показало, що в період з 2007 по 2014 роки Facebook надавав особисті дані розробникам додатків без згоди користувачів.

Також РБК-Україна писало, що перед президентськими виборами у США, які відбудуться 2020 року, соцмережа Facebook позначатиме всі фейкові новини. Також соцмережа буде блокувати рекламу, яка закликає ігнорувати вибори.

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