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У Facebook шахраї "обіцяють" 7 тисяч гривень кожному українцю: як не попастись

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Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 17:20
У Facebook шахраї "обіцяють" 7 тисяч гривень кожному українцю: як не попастись Фото: шахраї через фейкові сторінки обіцяють українцям 7 тисяч гривень (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Через низку фейкових Facebook-спільнот шахраї поширюють інформацію про те, що "кожний українець може отримати від 7 тисяч гривень" з нібито конфіскованих активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Зокрема, спільнота Info Plus поширила рекламне повідомлення з текстом "підписаний Закон, який дозволяє всім українцям отримати компенсацію з конфіскованих активів Росії. Для отримання виплати необхідно пройти за посиланням".

Вказане посилання веде на сайт "Єдиний Компенсаційний Центр", на якому для отримання виплати необхідно пройти процедури оформлення. Зокрема, серед таких "процедур» є й необхідність зазначення даних банківської картки для "сплати комісійного збору", яку шахраї обіцяють повернути за добу.

Варто зазначити, що в Україні не існує жодного закону чи іншого нормативного акта, який би дозволив українцям отримати компенсацію з російських конфіскованих активів. Тому такі дії спрямовані лише на виманювання реквізитів банківських карток у довірливих українців.

Раніше в НБУ попередили про нову схему від шахраїв. Вони пропонують фейкову соціальну допомогу від Національного банку України.

Крім того, у НБУ виявили ще одну шахрайську схему: зловмисники розсилають посилки "Новою поштою".

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