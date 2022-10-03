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В Facebook мошенники "обещают" 7 тысяч гривен каждому украинцу: как не попасться

Новина українською →
Київ, Понедельник 03 октября 2022 17:20
В Facebook мошенники "обещают" 7 тысяч гривен каждому украинцу: как не попасться Фото: мошенники через фейковые страницы обещают украинцам 7 тысяч гривен (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Через ряд фейковых Facebook-сообществ мошенники распространяют информацию о том, что "каждый украинец может получить от 7 тысяч гривен" из якобы конфискованных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

В частности, сообщество "Info Plus" распространило рекламное сообщение с текстом "подписан Закон, позволяющий всем украинцам получить компенсацию из конфискованных активов России. Для получения выплаты необходимо пройти по ссылке".

Указанная ссылка ведет на сайт "Единый Компенсационный Центр", на котором для получения выплаты необходимо пройти процедуры оформления. В частности, среди таких "процедур" есть и необходимость указания данных банковской карты для «уплаты комиссионного сбора», который мошенники обещают вернуть через сутки.

Стоит отметить, что в Украине не существует ни одного закона или иного нормативного акта, позволяющего украинцам получить компенсацию из российских конфискованных активов. Потому такие действия направлены только на выманивание реквизитов банковских карт у доверчивых украинцев.

Ранее в НБУ предупредили о новой схеме от мошенников. Они предлагают фейковую социальную помощь от Национального банка Украины.

Кроме того, в НБУ выявили еще одну мошенническую схему: злоумышленники рассылают посылки "Новой почтой".

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мошенническая схема
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