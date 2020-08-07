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Facebook разрешил своим сотрудникам еще год работать удаленно

США, Пятница 07 августа 2020 03:47
Facebook разрешил своим сотрудникам еще год работать удаленно
Фото: Марк Цукерберг (flickr.com /jdlasica)
Автор: Инна Собора

Из дома можно работать как минимум до июля 2021 года

Компания Facebook стала последним технологическим гигантом, который разрешил сотрудникам работать удаленно в ответ на пандемию коронавируса. Такие правила будут действовать до июля 2021 года.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что сотрудники могут работать из дома добровольно, пока мир борется с пандемией коронавируса.

"Основываясь на рекомендациях экспертов в области здравоохранения и правительства, а также на решениях, принятых в ходе наших внутренних обсуждений этих вопросов, мы разрешаем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июля 2021 года", - заявила представитель компании.

Также в Facebook заявили, что выделят сотрудникам 1 тысяч долларов на "нужды домашнего офиса".

Ранее из-за пандемии коронавируса компания Google разрешила большинству своих сотрудников работать дома до июля 2021 года.

Также сообщалось, что Twitter стал первой крупной технологической компанией, позволившей своим сотрудникам бесконечно работать удаленно.

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