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Facebook дозволив своїм співробітникам ще рік працювати віддалено

США, П'ятниця 07 серпня 2020 03:47
Facebook дозволив своїм співробітникам ще рік працювати віддалено
Фото: Марк Цукерберг (flickr.com /jdlasica)
Автор: Инна Собора

З дому можна працювати як мінімум до липня 2021 року

Компанія Facebook стала останнім технологічним гігантом, який дозволив співробітникам працювати віддалено у відповідь на пандемію коронавируса. Такі правила діятимуть до липня 2021 року.

Про це пише CNN.

Відзначається, що співробітники можуть працювати з дому добровільно, поки світ бореться з пандемією коронавируса.

"Грунтуючись на рекомендаціях експертів в області охорони здоров'я і уряду, а також на рішеннях, прийнятих в ході наших внутрішніх обговорень цих питань, ми дозволяємо співробітникам продовжувати добровільно працювати з дому до липня 2021 року", - заявила представник компанії.

Також в Facebook заявили, що виділять співробітникам 1 тисяч доларів на "потреби домашнього офісу".

Раніше через пандемію коронавируса компанія Google дозволила більшості своїх співробітників працювати вдома до липня 2021 року.

Також повідомлялося, що Twitter став першою великою технологічною компанією, що дозволила своїм співробітникам нескінченно працювати віддалено.

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