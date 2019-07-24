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Facebook оштрафовали на рекордную сумму

Новости » Общество    24.07.2019 - 17:55
Facebook оштрафовали на рекордную сумму
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Соцсеть понесет убыток в пять миллиардов долларов

Федеральная торговая комиссия (ФТК) Соединенных Штатов Америки оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за скандала с утечкой личных данных пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации DW, от основателя компании Марка Цукерберга лично требуют обеспечить недопущение новых нарушений.

"Марк Цукерберг должен будет лично подтвердить, что его компания выполняет требования по конфиденциальности данных. В случае неправдивого отчета по этому делу к Цукербергу может быть применена административная или даже уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Facebook пока не комментируют ситуацию.

По предварительной информации, компания ранее сообщала, что ожидает крупный штраф и отложила на его уплату три миллиарда долларов.

Напомним, большинство внешних акционеров Facebook проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Цукерберга. Голосование состоялось во время акционерных собраний компании в прошлом месяце. Главная причина критики основателя соцсети со стороны внешних акционеров - недостаточно мощная, по их мнению, политика компании в отношении защиты приватных данных пользователей.

Как сообщало РБК-Украина, недавно Цукерберг презентовал новый дизайн и функционал социальной сети Facebook. Как он рассказал, новый дизайн соцсети будет "проще и быстрее". В частности, пользователю станет проще искать то, что ему нужно и добираться до тех функций, которые зачастую используются".

 

 

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