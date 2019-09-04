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Facebook дозволив користувачам відключати функцію розпізнавання осіб

Новини » Телеком & IT    04.09.2019 - 12:04
Facebook дозволив користувачам відключати функцію розпізнавання осіб
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Користувачі зможуть самостійно управляти функцією

У соціальній мережі Facebook з'явилася функція відключення автоматичного розпізнавання осіб на фотографіях і відео. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Повідомляється, що функція автоматичного розпізнавання осіб на фотографіях і відео була введена для деяких користувачів в грудні 2017 року. З 3 вересня така функція стала доступна для всіх. При цьому, якщо раніше її неможливо було відключити, то зараз користувачі зможуть самостійно приймати рішення про використання технології.

Спочатку функція буде автоматично відключена. Включити її можна в будь-який момент в налаштуваннях. Ті користувачі, у кого функція розпізнавання осіб була раніше, отримають попередження про можливість відключення.

Нагадаємо, раніше в компанії Facebook визнали, що займалися прослуховування голосових повідомлень користувачів. При цьому в компанії заявили, що користувачі, чиї повідомлення піддавалися розшифровці, погоджувалися на це, вибираючи спеціальну опцію у програмі Messenger для Facebook.

Також РБК-Україна повідомляло, що Федеральна торгова комісія США оштрафувала Facebook на п'ять мільярдів доларів з-за скандалу з витоком особистих даних користувачів.

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