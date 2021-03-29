UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Facebook проложит два кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета

Автор: РБК-Украина

Американская компания Facebook планирует проложить два новых кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета. Они соединят Сингапур и Индонезию с Северной Америкой.

Об этом заявил вице-президент Facebook по сетевым инвестициям Кевин Сальвадори, передает Reuters.

По его словам, кабели Echo и Bifrost также будут пересекать Яванское море. Ожидается, что они улучшат скорость интернет-соединения в транстихоокеанском регионе примерно на 70%. При этом менеджер Facebook отказался раскрыть размер инвестиций.

Сальвадори также отметил, что проект Echo строится в партнерстве с Google Alphabet и индонезийской телекоммуникационной компанией XL Axiata и должен быть завершен к 2023 году.

Строительство Bifrost будет проводиться в партнерстве с Telin, дочерней компанией индонезийской Telkom, и сингапурским конгломератом Keppel. Оно должно быть завершено к 2024 году.

Отметим, на сегодня, около 73% из 270-миллионного населения Индонезии являются постоянными пользователями интернета, но только 10% имеют доступ к широкополосному соединению. В связи с этим целые регионы страны остаются без доступа к интернету.

Напомним, ранее Facebook заморозил аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро за распространение фейков о коронавирусе.

Также сообщалось, что Facebook работает над созданием приложения для заключенных, которое должно помочь людям адаптироваться после возвращения из тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины FacebookСингапурИндонезияинтернет
Читайте также
Facebook не предотвратил миллиардные просмотры постов с дезинформацией, - Times
Прогноз погоды