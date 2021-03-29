Facebook прокладе два кабелю по дну Тихого океану для покращення інтернету

Американська компанія Facebook планує прокласти два нових кабелі по дну Тихого океану для поліпшення інтернету. Вони з'єднають Сінгапур та Індонезію з Північною Америкою.
Про це заявив віце-президент Facebook з мережевих інвестицій Кевін Сальвадорі, передає Reuters.
За його словами, кабелі Echo і Bifrost також будуть перетинати Яванське море. Очікується, що вони поліпшать швидкість інтернет-з'єднання в транстихоокеанському регіоні приблизно на 70%. При цьому менеджер Facebook відмовився розкрити розмір інвестицій.
Сальвадорі також зазначив, що проект Echo будується у партнерстві з Google Alphabet та індонезійською телекомунікаційною компанією XL Axiata і має бути завершений до 2023 році.
Будівництво Bifrost проводитиметься в партнерстві з Telin, дочірньою компанією індонезійської Telkom, і сінгапурським конгломератом Keppel. Воно має бути завершено до 2024 року.
Зазначимо, сьогодні, близько 73% з 270-мільйонного населення Індонезії є постійними користувачами інтернету, але тільки 10% мають доступ до широкосмугового з'єднання. У зв'язку з цим цілі регіони країни залишаються без доступу до інтернету.
Нагадаємо, раніше Facebook заморозив акаунт президента Венесуели Ніколаса Мадуро за поширення фейків про коронавірус.
Також повідомлялося, що Facebook працює над створенням додатку для ув'язнених, який має допомогти людям адаптуватися після повернення з в'язниці.