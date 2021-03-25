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Facebook разрабатывает приложение для заключенных

Новина українською → США, Четверг 25 марта 2021 12:20
Facebook разрабатывает приложение для заключенных Фото: Facebook (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Американская компания Facebook Inc. Работает над созданием сервиса для заключенных. Нового приложение должно будет помочь людям адаптироваться после возвращения из тюрьмы в общество.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама приложения The Re-Entry появилась в ленте некоторых пользователей Instagram. Пользователей просят протестировать приложение, которое позиционируют как такое, которое может помочь в "подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества", и оставить отзыв.

"Мы изучаем различные способы помочь закрыть пробелы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших приложениях", - заявили в компании.

При этом сейчас рекламу приложения убрали, так как она предназначалась "для внутреннего тестирования". Обычные пользователи не должны были увидеть данное объявление.

Как отмечает издание Bloomberg, компания часто экспериментирует с идеями различных сервисов и приложений, которые впоследствии никогда не реализуются.

Ранее сообщалось, что Facebook хочет запустить платформу для писателей и журналистов.

Также РБК-Украина писало, что Facebook вложит миллиард долларов в новостную журналистику.

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