В Facebook прокомментировали иностранное вмешательство в протесты в США

Компания Facebook Inc заявила в пятницу о том, что не обладает доказательствами фактов скоординированного иностранного вмешательства в акции протеста в США. Акции проходят по всей стране с начала прошлой недели.

Об этом пишет "Голос Америки".

Глава подразделения кибербезопасности компании Натаниэл Глейхер заявил, что хотел бы предостеречь людей от поспешных выводов без явного доказательства иностранного вмешательства.

"Мы активно ищем и пока не обнаружили иностранного вмешательства… направленного на эти протесты", - сказал он.

О возможном иностранном вмешательстве ранее заявил генпрокурор США Уильям Барр. Он сказал, что некие иностранные группировки ведут в соцсетях дезинформационные кампании, подобные тем, что проводились Россией во время президентских выборов в 2016 году, чтобы посеять рознь среди американцев.

"Некоторые иностранные хакеры и группировки, связанные с иностранными правительствами, сосредотачиваются на этой конкретной ситуации, которая у нас здесь происходит, и пытаются обострить ее всеми возможными способами", - сказал Барр.

Ранее социальная сеть Facebook закрыла несколько крайне радикальных групп, участники которых призывали нести оружие на акции протеста в США.