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Facebook закрыл группы, в которых призывали идти на протесты в США с оружием

Новости » Общество     03.06.2020 - 06:42
Facebook закрыл группы, в которых призывали идти на протесты в США с оружием
Фото: участники протестов в США (twitter/ultras antifaa)

Сначала Facebook отслеживала обсуждения в группах, но закрыла их, когда увидела призывы к насилию

Социальная сеть Facebook закрыла несколько крайне радикальных групп, участники которых призывали нести оружие на акции протеста в США. Также компания рассматривает меры в отношении самих участников таких групп.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что участники групп обсуждали вопросы о доставке оружия на акции протеста, охватившие США из-за гибели Джорджа Флойда после его задержания полицией города Миннеаполис.

Поначалу в Facebook наблюдали, как люди, связанные с группой American Guard, обсуждали такие действия. Также разговоры об оружии велись в группе "Солдаты Одина США" - экстремистской группе против иммигрантов и беженцев.

В Facebook сообщили, что также отключили аккаунты, связанные с крайне правой группой Proud Boys. Компания заявила, что ускорила процесс, когда заметила увеличение интенсивности обсуждения и нарастание призывов к насилию.

Сотрудники Facebook сообщили, что компания также примет меры в отношении людей, использующих платформу для организации насилия.

Добавим, полиция Северной Каролины сообщила, что в ночь на 3 июня во время протестов использовала "химические вещества" и арестовала протестующего с винтовкой AR. Также у арестованного обнаружили два магазина к винтовке и 30 патронов.

Отметим, что ранее в Лас-Вегасе (штат Невада) во время массовых беспорядков расстреляли двух офицеров полиции.

Напомним, к протестам в США присоединились другие страны, в столице Франции Париже в отношении митингующих полиция применила слезоточивый газ.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины оружиеFacebookпротест
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