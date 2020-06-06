У Facebook прокоментували іноземне втручання в протести в США

Компанія Facebook Inc заявила в п'ятницю про те, що не володіє доказами фактів скоординованого іноземного втручання в акції протесту в США. Акції проходять по всій країні з початку минулого тижня.

Про це пише "Голос Америки".

Глава підрозділу кібербезпеки компанії Натаніел Глейхер заявив, що хотів би застерегти людей від поспішних висновків без явного доказу іноземного втручання.

"Ми активно шукаємо і поки не виявили іноземного втручання... спрямованого на ці протести", - сказав він.

Про можливе іноземне втручання раніше заявив генпрокурор США Вільям Бар. Він сказав, що якісь іноземні угруповання ведуть в соцмережах дезінформаційні кампанії, подібні тим, що проводилися Росією під час президентських виборів в 2016 році, щоб посіяти ворожнечу серед американців.

"Деякі іноземні хакери і угруповання, пов'язані з іноземними урядами, зосереджуються на цій конкретній ситуації, яка у нас тут відбувається, і намагаються загострити її всіма можливими способами", - сказав Бар.

Раніше соціальна мережа Facebook закрила кілька вкрай радикальних груп, учасники яких закликали нести зброю на акції протесту в США.