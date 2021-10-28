В Facebook произошел масштабный сбой. Работают над решением

Пользователи Facebook жалуются на проблемы с доступом к платформе. Наибольшие сбои наблюдаются в западной части США и Великобритании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Согласно данным сервиса, проблемы наблюдались в 11 часов утра и сейчас.
Фото: в Facebook произошел масштабный сбой (Downdetector)
Наибольшие сбои испытывают пользователи из западной и восточной части США, Великобритании,Польши, Австрии, Украины, Италии, Румынии, Греции, а также Дании.
Фото: в Facebook произошел масштабный сбой (Downdetector)