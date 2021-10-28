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У Facebook стався масштабний збій. Працюють над вирішенням

Автор: Сергій Пишкін

Користувачі Facebook скаржаться на проблеми з доступом до платформи. Найбільші збої спостерігаються в західні Америці та Великобританії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Згідно з даними сервісу, проблеми спостерігалися о 11 годині ранку та зараз.

Фото: у Facebook стався масштабний збій (Downdetector)

Найбільші збої відчувають користувачі з західної та східної частини США, Великобританії, Польщі, Австрії, України, Італії, Румунії, Греції, а також Данії.

Фото: у Facebook стався масштабний збій (Downdetector)

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