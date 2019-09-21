Facebook приостановил работу нескольких тысяч приложений

Американская компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений от почти 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Как сообщается, компания заблокировала приложения в рамках расследования утечки данных через консалтинговую компанию Cambridge Analytica. С марта 2018 Facebook начал изучать приложения, которые имеют доступ к персональным данным пользователей. На данный момент компания проверила более миллиона приложений.

Отмечается, что работа нескольких приложений была полностью заблокирована, а против их разработчиков были поданы судебные иски. В частности, были заблокированы приложения южнокорейской компании по анализу данных Rankwave, гонконгской LionMobi и сингапурской JediMob. В Facebook обнаружили, что приложения данных компаний заражают телефоны пользователей вредоносным программным обеспечением.

Напомним, ранее сообщалось, что более 419 млн учетных записей с телефонными номерами пользователей соцсети Facebook были обнаружены в открытом доступе в сети. Предполагается, что данные были загружены в сеть в конце прошлого месяца.

Добавим, в середине августа произошел скандал с Facebook, в котором признали прослушивание голосовых сообщений пользователей. При этом в компании заявили, что прослушивание сообщений уже прекратилось, а согласие на него давали сами пользователи.