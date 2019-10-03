ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Facebook представила новий месенджер для Instagram

Новини » Hi-tech    03.10.2019 - 22:34
Facebook представила новий месенджер для Instagram
Ілюстративне фото (getty images)

Месенджер отримав назву Threads

У четвер, 3 жовтня, американська компанія Facebook представила новий додаток для обміну повідомленнями серед користувачів соцмережі Instagram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що месенджер, що отримав назву Threads. Він призначений для спілкування з особами зі списку самих близьких друзів в соцмережі. Месенджер дозволяє відправляти і отримувати текст, відео, фотографії.

Facebook представила новий месенджер для Instagram

Фото: логотип і зовнішній вигляд месенджера (newsroom.fb.com)

Також зазначається, що новий месенджер буде окремим додатком (подібно Facebook Messenger). При цьому Instagram Direct буде функціонувати як раніше.

У Threads є функція інформування співрозмовників про те, де знаходиться користувач. Він також може вказувати, чим саме зараз займається користувач. Додаток, зокрема, може виставляти статус користувача в автоматичному режимі на основі його місцезнаходження.

У Facebook додали, що додаток буде доступний на платформах Android і iOS по всьому світу. Деякі користувачі зможуть завантажити Threads вже протягом доби.

Нагадаємо, Туреччина оштрафувала Facebook через порушення захисту особистих даних. Особисті дані 281 тисячі турецьких користувачів, включаючи їх імена, стать, дату народження, статус відносин, релігію та історію пошуку могли бути використані третіми особами в результаті злому даних.

Раніше РБК-Україна писало, що Facebook і Instagram в Україні видалили два мільйони фейкових акаунтів в 2019 році, через що чисельність їх аудиторії скоротилася в лютому, але вже у вересні вийшла на колишні позиції.

Туреччина оштрафувала Facebook через порушення захисту особистих даних Суди ЄС зможуть наказувати Facebook видаляти коментарі
Новини України FacebookInstagram
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся