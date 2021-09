Facebook представил два новых устройства Portal для видеозвонков

Новые дисплеи Portal Go и Portal Plus уже доступны для предзаказа по цене 199 и 349 долларов соответственно. Portal Go имеет экран диагональю 10 дюймов, Portal Plus - 14 дюймов.

Традиционно гаджеты Portal оснащены широкоугольной камерой, которая автоматически следит за человеком. При этом версия Go имеет автономный аккумулятор, то есть не требует постоянного подключения к источнику питания. Portal Plus работает так же, как и предыдущая премиальная версия, но Facebook избавил его от поворотного дисплея и теперь нельзя менять ориентацию с книжной на альбомную.

У обоих гаджетов на камере есть физическая шторка, которая закрывает ее. Устройства Portal предназначены полностью для видеозвонков и поддерживают Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans и GoToMeeting. Ожидается, что в декабре Portal добавит поддержку Microsoft Teams.