Facebook представив два нових пристрої Portal для відеодзвінків

Нові дисплеї Portal Go і Portal Plus вже доступні для попереднього замовлення за ціною 199 і 349 доларів відповідно. Portal Go має екран діагоналлю 10 дюймів, Portal Plus - 14 дюймів.

Традиційно гаджети Portal оснащені ширококутною камерою, яка автоматично стежить за людиною. При цьому версія Go має автономний акумулятор, тобто не вимагає постійного підключення до джерела живлення. Portal Plus працює так само, як і попередня преміальна версія, але Facebook позбавив його поворотного дисплея і тепер не можна змінювати орієнтацію з книжкової на альбомну.

У обох гаджетів на камері є фізична шторка, яка закриває її. Пристрої Portal призначені повністю для відеодзвінків і підтримують Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans і GoToMeeting. Очікується, що в грудні Portal додасть підтримку Microsoft Teams.